Поздним вечером 6 ноября российская авиация ударила по одному из населенных пунктов Сумщины – один человек погиб, второго удалось спасти, есть разрушения и повреждения. Об этом сообщило областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Российская атака пришлась по Шосткинскому району – спасателям удалось деблокировать гражданское лицо из поврежденного нежилого здания.

Для спасения человека пришлось разрезать металлические конструкции – после этого женщину передали медицинским работникам.

Спасателям удалось деблокировать тело погибшего из-под другого разрушенного здания.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Из-за российской дроновой атаки в Киеве двое пострадавших, возникли пожары в многоэтажке и частном доме, складском здании, медицинском учреждении, бизнес-центре и других объектах.

Из-за ночной российской атаки БпЛА по Одессе пострадал человек, есть повреждения домов и машин.