Поздним вечером 6 ноября российская авиация ударила по одному из населенных пунктов Сумщины – один человек погиб, второго удалось спасти, есть разрушения и повреждения. Об этом сообщило областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Российская атака пришлась по Шосткинскому району – спасателям удалось деблокировать гражданское лицо из поврежденного нежилого здания.

Для спасения человека пришлось разрезать металлические конструкции – после этого женщину передали медицинским работникам.

Спасателям удалось деблокировать тело погибшего из-под другого разрушенного здания.

Фото: ДСНС
Фото: ГСЧС
Фото: ДСНС
Фото: ГСЧС
Фото: ДСНС
Фото: ГСЧС
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