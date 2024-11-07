Россияне ударили из авиации в Сумской области – один человек погиб, второго удалось спасти
Поздним вечером 6 ноября российская авиация ударила по одному из населенных пунктов Сумщины – один человек погиб, второго удалось спасти, есть разрушения и повреждения. Об этом сообщило областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Российская атака пришлась по Шосткинскому району – спасателям удалось деблокировать гражданское лицо из поврежденного нежилого здания.
Для спасения человека пришлось разрезать металлические конструкции – после этого женщину передали медицинским работникам.
Спасателям удалось деблокировать тело погибшего из-под другого разрушенного здания.
Из-за российской дроновой атаки в Киеве двое пострадавших, возникли пожары в многоэтажке и частном доме, складском здании, медицинском учреждении, бизнес-центре и других объектах.
- Из-за ночной российской атаки БпЛА по Одессе пострадал человек, есть повреждения домов и машин.