Пізно ввечері 6 листопада російська авіація вдарила по одному з населених пунктів Сумщини – одна людина загинула, іншу вдалося врятувати, є руйнування й пошкодження. Про це повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Російська атака прийшлася по Шосткинському району – рятувальникам вдалося деблокувати цивільну особу з пошкодженої нежитлової будівлі.

Для порятунку людини довелося розрізати металеві конструкції – після цього жінку передали медичним працівникам.

Рятувальникам вдалося деблокувати тіло загиблої з-під іншої зруйнованої будівлі.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Через російську дронову атаку у Києві двоє постраждалих, виникли пожежі у багатоповерхівці та приватному будинку, складській будівлі, медичному закладі, бізнес-центрі й на інших об'єктах.

Через нічну російську атаку БпЛА по Одесі постраждала людина, є пошкодження будинків і машин.