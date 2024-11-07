Через російську дронову атаку в Одесі є постраждалий, пошкоджено будинки та машини

30-річний чоловік отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу на місці

Фото: Telegram Олега Кіпера

Через нічну російську дронову атаку по Одесі постраждала людина, є пошкодження, повідомив очільник обладміністрації Олег Кіпер.

Загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками – через падіння уламків пошкодження отримав фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих машин і газопровід (без займання), а також постраждало скління двох п'ятиповерхівок, розташованих поруч, повідомив чиновник.

Відомо про одного постраждалого – 30-річний чоловік отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу на місці.

Психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій підтримали п’ятьох людей, котрі потребували допомоги, правоохоронці фіксують наслідки російської атаки.

На місці працюють фахівці. Звернень від людей про відселення не надходило, також немає потреби у пункті обігріву, зазначив Кіпер.

Фото: Telegram Олега Кіпера

Фото: Telegram Олега Кіпера

Через російську дронову атаку у Києві двоє постраждалих, виникли пожежі у багатоповерхівці та приватному будинку, складській будівлі, медичному закладі, бізнес-центрі й на інших об'єктах.