Через російську дронову атаку в Одесі є постраждалий, пошкоджено будинки та машини
Через нічну російську дронову атаку по Одесі постраждала людина, є пошкодження, повідомив очільник обладміністрації Олег Кіпер.
Загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками – через падіння уламків пошкодження отримав фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих машин і газопровід (без займання), а також постраждало скління двох п'ятиповерхівок, розташованих поруч, повідомив чиновник.
Відомо про одного постраждалого – 30-річний чоловік отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу на місці.
Психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій підтримали п’ятьох людей, котрі потребували допомоги, правоохоронці фіксують наслідки російської атаки.
На місці працюють фахівці. Звернень від людей про відселення не надходило, також немає потреби у пункті обігріву, зазначив Кіпер.
Через російську дронову атаку у Києві двоє постраждалих, виникли пожежі у багатоповерхівці та приватному будинку, складській будівлі, медичному закладі, бізнес-центрі й на інших об'єктах.