Россия атакует ударными дронами: в Киеве на Оболони отрабатывает ПВО

Россия атакует ударными дронами: в Киеве на Оболони отрабатывает ПВОобновлено
В ночь на 5 ноября и утром Россия в очередной раз атакует Украину ударными дронами, в частности силы противовоздушной обороны работали в Киевской области. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
В 22:31 в Киевской области была объявлена тревога, а в 23:11 ОВА сообщила о работе ПВО.
В 04:34 Киевская ОВА проинформировала, что силы ПВО продолжают работать в области.
На момент публикации новости тревога в Киевской области длится уже почти восемь часов.
Непосредственно в столице сейчас тоже объявлена тревога – с 05:56. Также тревога в столице была с 22:59 4 ноября и до 02:39 5 ноября.
Воздушные силы по состоянию на 06:02 информировали о группах "шахедов" в Сумской, Черниговской и Киевской областях.
ОБНОВЛЕНО В 06:32. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе работают силы ПВО.
- 1 ноября Генштаб сообщил, что за октябрь не удалось противодействовать лишь 71 из 2023 российских дронов.
- В ночь на 2 ноября россияне атаковали Украину 71 беспилотником и управляемой авиаракетой. Военные сбили 39 дронов.
- В ночь на 3 ноября РФ атаковала 96 ударными БпЛА: сбить удалось 66. 27 беспилотников локационно потеряны, один БпЛА улетел в Беларусь.
- В ночь на 4 ноября Россия атаковала Украину 80 беспилотниками: 50 были сбиты, 27 – локационно потеряны.