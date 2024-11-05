Россия атакует ударными дронами: в Киеве на Оболони отрабатывает ПВО

По состоянию на 5 ноября в украинском небе все еще фиксируются группы вражеских "шахедов", тревога в Киевской области длится почти восемь часов

Охота на "шахеды" (Фото: Facebook, Анатолий Штефан)

В ночь на 5 ноября и утром Россия в очередной раз атакует Украину ударными дронами, в частности силы противовоздушной обороны работали в Киевской области. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

В 22:31 в Киевской области была объявлена тревога, а в 23:11 ОВА сообщила о работе ПВО.

В 04:34 Киевская ОВА проинформировала, что силы ПВО продолжают работать в области.

На момент публикации новости тревога в Киевской области длится уже почти восемь часов.

Непосредственно в столице сейчас тоже объявлена тревога – с 05:56. Также тревога в столице была с 22:59 4 ноября и до 02:39 5 ноября.

Воздушные силы по состоянию на 06:02 информировали о группах "шахедов" в Сумской, Черниговской и Киевской областях.

ОБНОВЛЕНО В 06:32. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе работают силы ПВО.