Россияне атаковали Украину 71 "шахедом" и авиаракетой, в воздухе около пяти дронов

Военные подтвердили ущерб 39 российских беспилотников,21 дрон локационно потерян, а пять БПЛА вернулись в РФ

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С вечера 1 и до утра 2 ноября россияне атаковали Украину 71 беспилотником и управляемой авиаракетой, сообщили воздушные силы ВСУ.

По их данным, оккупанты запустили ракету Х-31П из Белгородской области, а также 71 "шахед" и беспилотники неустановленного типа по направлениям Орла и Курска.

К отражению воздушного нападения были вовлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны.

К 11:00 военные подтвердили ущерб 39 российских беспилотников в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях, еще 21 дрон локационно потерян, а пять БПЛА вернулись в РФ.

Воздушные силы отмечали, что в тот момент в воздухе находилось еще около пяти беспилотников – боевая работа продолжалась.

Предварительно, из-за российской атаки, вследствие падения обломков, повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях.

Фото: ГСЧС