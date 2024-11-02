Россияне атаковали Украину 71 "шахедом" и авиаракетой, в воздухе около пяти дронов
С вечера 1 и до утра 2 ноября россияне атаковали Украину 71 беспилотником и управляемой авиаракетой, сообщили воздушные силы ВСУ.
По их данным, оккупанты запустили ракету Х-31П из Белгородской области, а также 71 "шахед" и беспилотники неустановленного типа по направлениям Орла и Курска.
К отражению воздушного нападения были вовлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны.
К 11:00 военные подтвердили ущерб 39 российских беспилотников в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях, еще 21 дрон локационно потерян, а пять БПЛА вернулись в РФ.
Воздушные силы отмечали, что в тот момент в воздухе находилось еще около пяти беспилотников – боевая работа продолжалась.
Предварительно, из-за российской атаки, вследствие падения обломков, повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях.
- Из-за атаки РФ ударными дронами по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе на территории жилой застройки, также падение обломков есть в Святошинском районе – загорелся многоэтажный пожар. В Шевченковском районе обломки дрона попали в офисное здание, также начался пожар. В целом зафиксировано падение обломков в шести районах столицы.
- Россияне атаковали Сумщину управляемыми авиабомбами, дронами-камикадзе и артиллерией – над областью сбили 11 "шахедов".