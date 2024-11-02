Россияне атаковали Киев беспилотниками – загорелся пожар в многоэтажке

Фото: ГСЧС

Из-за атаки РФ ударными дронами в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском районе на территории жилой застройки, также падение обломков есть в Святошинском районе. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

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5:42. По предварительным данным, в нескольких домах Соломенского района повреждено остекление окон, данные о пострадавших или разрушениях не поступала.

6:07. Также повреждения получили по меньшей мере пять припаркованных легковых автомобилей, информация о пострадавших не поступала.

6:12. Зафиксировано падение обломков и в Святошинском районе: предварительно произошло возгорание в 16-этажном жилом доме, экстренные службы следуют на место. Информация проверяется.

ОБНОВЛЕНО в 6:49. Из-за атаки беспилотниками произошло возгорание на площади 50 квадратных метров и частичное разрушение в квартирах на двух последних этажах 16-этажного дома в Святошинском районе, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели проводят эвакуацию жителей, данные по пострадавшим уточняются.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС