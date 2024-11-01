Россия ударила по Харькову: погиб полицейский, 26 его коллег и четверо гражданских ранены

В результате атаки погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, сообщили в Нацполиции

Фото: Нацполиция

Днем 1 ноября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центру Харькова, в результате чего погиб полицейский, еще десятки – ранены. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что россияне ударили по месту дислокации полицейских в центре Харькова двумя ракетами, предварительно С-300.

В результате атаки погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 26 правоохранителей и четверо гражданских получили ранения.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция