Россия ударила по Харькову: погиб полицейский, 26 его коллег и четверо гражданских ранены
Фото: Нацполиция

Днем 1 ноября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центру Харькова, в результате чего погиб полицейский, еще десятки – ранены. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что россияне ударили по месту дислокации полицейских в центре Харькова двумя ракетами, предварительно С-300.

В результате атаки погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 26 правоохранителей и четверо гражданских получили ранения.

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
  • Утром 1 ноября 2024 года россияне совершили авиаудары по Харькову и пригороду – пострадали пять человек, есть повреждения.
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полициявойнаС-300Харьков