Россия ударила по Харькову: погиб полицейский, 26 его коллег и четверо гражданских ранены
Днем 1 ноября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центру Харькова, в результате чего погиб полицейский, еще десятки – ранены. Об этом сообщили в Национальной полиции.
Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что россияне ударили по месту дислокации полицейских в центре Харькова двумя ракетами, предварительно С-300.
В результате атаки погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 26 правоохранителей и четверо гражданских получили ранения.
- Утром 1 ноября 2024 года россияне совершили авиаудары по Харькову и пригороду – пострадали пять человек, есть повреждения.