В результате удара россиян по Днепру поврежден студгородок ДНУ им. Олеся Гончара – фото

О пострадавших в результате российской ракетной атаки на Днепр ничего не сообщалось

Последствия российской атаки на Днепр 1 ноября (Фото: ДНУ имени Олеся Гончара)

В результате баллистического удара по Днепру 1 ноября был поврежден студенческий городок Днепровского национального университета, а также здание детской хореографической школы. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения в Facebook и Суспильне.

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В результате ракетного удара по Днепру пострадал студенческий городок ДНУ имени Олеся Гончара. Взрывная волна повредила окна в одном из общежитий, трех учебных корпусах, спортивном корпусе и техническом здании университета.

Также пострадали рабочие кабинеты сотрудников релоцированных в ДНУ университетов.

Фото: ДНУ им. Олеся Гончара (Facebook)

Фото: ДНУ им. Олеся Гончара (Facebook)

Фото: ДНУ им. Олеся Гончара (Facebook)

Фото: ДНУ им. Олеся Гончара (Facebook)

Кроме того, в результате этой атаки было повреждено здание детской хореографической школы. Там изуродован потолок и вылетели стекла, сообщило Суспильне.

Фото: Общественное Днепр