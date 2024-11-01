В результате удара россиян по Днепру поврежден студгородок ДНУ им. Олеся Гончара – фото
В результате баллистического удара по Днепру 1 ноября был поврежден студенческий городок Днепровского национального университета, а также здание детской хореографической школы. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения в Facebook и Суспильне.
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В результате ракетного удара по Днепру пострадал студенческий городок ДНУ имени Олеся Гончара. Взрывная волна повредила окна в одном из общежитий, трех учебных корпусах, спортивном корпусе и техническом здании университета.
Также пострадали рабочие кабинеты сотрудников релоцированных в ДНУ университетов.
Кроме того, в результате этой атаки было повреждено здание детской хореографической школы. Там изуродован потолок и вылетели стекла, сообщило Суспильне.
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