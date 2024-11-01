Внаслідок російського удару по Дніпру пошкоджено студмістечко ДНУ ім. Олеся Гончара – фото

Про постраждалих внаслідок російської ракетної атаки на Дніпро нічого не повідомлялося

Наслідки російської атаки на Дніпро 1 листопада (Фото: ДНУ імені Олеся Гончара)

Внаслідок балістичного удару по Дніпру 1 листопада було пошкоджено студентське містечко Дніпровського національного університету, а також будівля дитячої хореографічної школи. Про це повідомили у пресслужбі навчального закладу в Facebook та Суспільне.

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У результаті ракетного удару по Дніпру постраждало студентське містечко ДНУ імені Олеся Гончара. Вибухова хвиля пошкодила вікна в одному з гуртожитків, трьох навчальних корпусах, спортивному корпусі та технічній будівлі університету.

Також постраждали робочі кабінети працівників релокованих до ДНУ університетів.

Фото: ДНУ ім. Олеся Гончара (Facebook)

Фото: ДНУ ім. Олеся Гончара (Facebook)

Фото: ДНУ ім. Олеся Гончара (Facebook)

Фото: ДНУ ім. Олеся Гончара (Facebook)

Крім того, внаслідок цієї атаки була пошкоджена будівля дитячої хореографічної школи. Там понівечена стеля та вилетіли шибки, повідомило Суспільне.

Фото: Суспільне Дніпро