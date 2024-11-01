Внаслідок російського удару по Дніпру пошкоджено студмістечко ДНУ ім. Олеся Гончара – фото
Наслідки російської атаки на Дніпро 1 листопада (Фото: ДНУ імені Олеся Гончара)

Внаслідок балістичного удару по Дніпру 1 листопада було пошкоджено студентське містечко Дніпровського національного університету, а також будівля дитячої хореографічної школи. Про це повідомили у пресслужбі навчального закладу в Facebook та Суспільне.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

У результаті ракетного удару по Дніпру постраждало студентське містечко ДНУ імені Олеся Гончара. Вибухова хвиля пошкодила вікна в одному з гуртожитків, трьох навчальних корпусах, спортивному корпусі та технічній будівлі університету.

Також постраждали робочі кабінети працівників релокованих до ДНУ університетів. 

Фото: ДНУ ім. Олеся Гончара (Facebook)
Фото: ДНУ ім. Олеся Гончара (Facebook)
Фото: ДНУ ім. Олеся Гончара (Facebook)
Фото: ДНУ ім. Олеся Гончара (Facebook)
Фото: ДНУ ім. Олеся Гончара (Facebook)
Фото: ДНУ ім. Олеся Гончара (Facebook)
Фото: ДНУ ім. Олеся Гончара (Facebook)
Фото: ДНУ ім. Олеся Гончара (Facebook)

Крім того, внаслідок цієї атаки була пошкоджена будівля дитячої хореографічної школи. Там понівечена стеля та вилетіли шибки, повідомило Суспільне.

Фото: Суспільне Дніпро
Фото: Суспільне Дніпро
  • 26 жовтня 2024 року у Дніпрі завершено пошуково-рятувальну операцію після російського удару, що стався ввечері 25 жовтня. Тоді загинуло п'ятеро людей. 
  • Того дня РФ вдарила по лікарні імені Мечникова у Дніпрі, котра є ключовим медичним центром для лікування поранених під час війни. 
Читайте також
Сили оборони збили 31 безпілотник та керовану авіаракету, але решта теж не досягла цілей – ЗСУ
війнаДніпроуніверситетбалістика