Внаслідок російського удару по Дніпру пошкоджено студмістечко ДНУ ім. Олеся Гончара – фото
Внаслідок балістичного удару по Дніпру 1 листопада було пошкоджено студентське містечко Дніпровського національного університету, а також будівля дитячої хореографічної школи. Про це повідомили у пресслужбі навчального закладу в Facebook та Суспільне.
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У результаті ракетного удару по Дніпру постраждало студентське містечко ДНУ імені Олеся Гончара. Вибухова хвиля пошкодила вікна в одному з гуртожитків, трьох навчальних корпусах, спортивному корпусі та технічній будівлі університету.
Також постраждали робочі кабінети працівників релокованих до ДНУ університетів.
Крім того, внаслідок цієї атаки була пошкоджена будівля дитячої хореографічної школи. Там понівечена стеля та вилетіли шибки, повідомило Суспільне.
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