У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію – через російський удар загинуло п'ятеро людей

Впродовж доби на місці атаки працювали рятувальники, медики, комунальники, правоохоронці та волонтери, допомагали й небайдужі містяни

Фото: Telegram Сергій Лисак

У Дніпрі завершена пошуково-рятувальна операція після російського удару, що стався ввечері 25 жовтня. Про це повідомив очільник обладміністрації Сергій Лисак.

Впродовж доби на місці атаки працювали рятувальники, медики, комунальники, правоохоронці та волонтери, допомагали й небайдужі містяни, зазначив чиновник.

Через російську атаку загинуло п'ятеро людей.

Раніше Національна поліція повідомила, що через російський балістичний удар по Дніпру загинула родина місцевого поліціянта: дружина та 14-річна донька.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ вдарила по лікарні імені Мечникова у Дніпрі, котра є ключовим медичним центром для лікування поранених під час війни.

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

Вечері 25 жовтня російський безпілотник влучив у житловий будинок у Соломʼянському районі Києва – загинула дитина, також є постраждалі. Також росіяни били по Сумах.

Уночі 26 жовтня росіяни атакували дронами-камікадзе типу Shahed Старокостянтинів Хмельницької області – під ударом опинився готель та житлова забудова міста.