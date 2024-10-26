У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію – через російський удар загинуло п'ятеро людей
У Дніпрі завершена пошуково-рятувальна операція після російського удару, що стався ввечері 25 жовтня. Про це повідомив очільник обладміністрації Сергій Лисак.
Впродовж доби на місці атаки працювали рятувальники, медики, комунальники, правоохоронці та волонтери, допомагали й небайдужі містяни, зазначив чиновник.
Через російську атаку загинуло п'ятеро людей.
Раніше Національна поліція повідомила, що через російський балістичний удар по Дніпру загинула родина місцевого поліціянта: дружина та 14-річна донька.
Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ вдарила по лікарні імені Мечникова у Дніпрі, котра є ключовим медичним центром для лікування поранених під час війни.
- Вечері 25 жовтня російський безпілотник влучив у житловий будинок у Соломʼянському районі Києва – загинула дитина, також є постраждалі. Також росіяни били по Сумах.
- Уночі 26 жовтня росіяни атакували дронами-камікадзе типу Shahed Старокостянтинів Хмельницької області – під ударом опинився готель та житлова забудова міста.