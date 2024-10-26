Вночі росіяни атакували "шахедами" Старокостянтинів – під ударом був готель та житлова забудова

Фото: ДСНС

Уночі 26 жовтня росіяни атакували дронами-камікадзе типу Shahed Старокостянтинів Хмельницької області – під ударом опинився готель та житлова забудова міста. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Через обстріл у місті виникли займання, котрі швидко ліквідували надзвичайники, зазначило відомство.

У місті обійшлося без жертв та травмованих.

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Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ніч з 23 на 24 жовтня росіяни атакували Старокостянтинів безпілотниками, а згодом здійснили повторний удар ракетами – були руйнування та пожежі.

Вечері 25 жовтня російський безпілотник влучив у житловий будинок у Соломʼянському районі Києва – загинула дитина, також є постраждалі.

Росіяни били по Сумах та Дніпру – в останньому загинуло п'ятеро людей. Удар прийшовся по лікарні Мечникова, яка є ключовим медичним центром для лікування поранених під час війни.