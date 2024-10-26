Ночью РФ атаковала "шахедами" Староконстантинов – под ударом был отель и жилая застройка

Фото: ГСЧС

Ночью 26 октября россияне атаковали дронами-камикадзе типа Shahed Староконстантинов Хмельницкой области – под ударом оказался отель и жилая застройка города. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Из-за обстрелов в городе возникли быстро ликвидировавшие чрезвычайники возгорания, отметило ведомство.

В городе обошлось без жертв и травмированных.

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Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь с 23 на 24 октября россияне атаковали Староконстантинов беспилотниками, а впоследствии совершили повторный удар ракетами – были разрушения и пожары.

Ужин 25 октября российский беспилотник попал в жилой дом в Соломенском районе Киева – погиб ребенок, также есть пострадавшие.

Россияне били по Сумам и Днепру – в последнем погибли пять человек. Удар пришелся по больнице Мечникова, являющейся ключевым медицинским центром для лечения раненых во время войны.