Ночью россияне атаковали 49 дронами и двумя ракетами "Искандер-М"

Военные подтверждают избиение 31 российского дрона, еще 13 беспилотников локационно потеряны, а два – полетели в направлении Беларуси

Иллюстративное фото: Depositphotos

В ночь на 20 октября оккупанты атаковали Украину 49 беспилотниками и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

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По его данным, дроны-камикадзе типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа оккупанты запускали из Ейска и Приморско-Ахтарска в РФ, а ракеты – из временно оккупированного Крыма.

В отражении воздушного нападения приняли участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны.

По состоянию на 10:00 военные подтверждают избиение 31 российского дрона в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Еще 13 беспилотников локационно потеряны (данные об их сбитии или падении уточняется), еще два БПЛА улетели в направлении Беларуси, написали в Воздушных силах. В общем, были обезврежены или не долетели до целей 46 из 49 беспилотников.