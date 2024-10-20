Ночью россияне атаковали 49 дронами и двумя ракетами "Искандер-М"
В ночь на 20 октября оккупанты атаковали Украину 49 беспилотниками и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.
По его данным, дроны-камикадзе типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа оккупанты запускали из Ейска и Приморско-Ахтарска в РФ, а ракеты – из временно оккупированного Крыма.
В отражении воздушного нападения приняли участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны.
По состоянию на 10:00 военные подтверждают избиение 31 российского дрона в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Еще 13 беспилотников локационно потеряны (данные об их сбитии или падении уточняется), еще два БПЛА улетели в направлении Беларуси, написали в Воздушных силах. В общем, были обезврежены или не долетели до целей 46 из 49 беспилотников.
- Вечером 19 октября российские оккупационные войска обстреляли Запорожье двумя управляемыми авиационными бомбами, ранены. Также оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по Кривому Рогу – пострадали 17 человек, есть повреждения зданий и машин.
- Захватчики ударили по одному из энергетических объектов в Сумской области – временно обесточены более 37 000 потребителей.
- Россияне могли ударить по Харькову гибридным боеприпасом "Гром-Е1".