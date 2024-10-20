Россияне атаковали беспилотниками Киев – около десятка обезвредили на подступах к столице

Предварительно в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала

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Россияне в очередной раз атаковали Киев примерно десятком ударных беспилотников, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

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РФ запустила дроны с южного и северо-восточного направлений, беспилотники заходили несколькими волнами – тревога объявлялась дважды и суммарно продолжалась около трех часов, отметил чиновник.

Около 10 беспилотников были обезврежены на подступах к Киеву – их точное количество и тип пока неизвестны властям.

Предварительно, в Киеве обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.

Ранее, 18 октября, россияне также атаковали столицу дронами – боевая работа по ним велась около 4,5 часов.

В ночь на 19 октября оккупанты снова атаковали Киев беспилотниками, в результате чего была ранена женщина.

Россия почти каждую ночь атакует Украину ударными дронами. В ночь на 16 октября оккупационные войска атаковали 136 "шахедами". В ночь на 17 октября оккупанты запустили 56 беспилотников и авиационную ракету Х-59.

18 октября россияне запустили 135 дронов, силы противовоздушной обороны сбили большинство из них – 80 беспилотников, еще 44 российских беспилотника локационно потеряны, два – улетели в Беларусь.

В ночь на 19 октября (с 21:00 18 октября) российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемыми авиационными ракетами и ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 46 целей, еще 46 российских беспилотников пока локационно потеряны.