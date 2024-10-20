Россияне атаковали беспилотниками Киев – около десятка обезвредили на подступах к столице
Иллюстративное фото: Depositphotos

Россияне в очередной раз атаковали Киев примерно десятком ударных беспилотников, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

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РФ запустила дроны с южного и северо-восточного направлений, беспилотники заходили несколькими волнами – тревога объявлялась дважды и суммарно продолжалась около трех часов, отметил чиновник.

Около 10 беспилотников были обезврежены на подступах к Киеву – их точное количество и тип пока неизвестны властям.

Предварительно, в Киеве обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.

Ранее, 18 октября, россияне также атаковали столицу дронами – боевая работа по ним велась около 4,5 часов.

В ночь на 19 октября оккупанты снова атаковали Киев беспилотниками, в результате чего была ранена женщина.

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