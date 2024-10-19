Россия атаковала почти сотней дронов и ракетами: что удалось сбить

Есть подтверждение о сбивании 42 вражеских дронов и четырех ракет

Иллюстративное фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"

В ночь на 19 октября (с 21:00 18 октября) российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемыми авиационными ракетами и ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 46 целей. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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Оккупанты запускали ракеты из акватории Черного моря, а беспилотники – из российских Курска, Ейска и Приморско-Ахтарска.

Радиотехническими войсками ВС обнаружено и осуществлено сопровождение более 100 воздушных целей: 98 вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69.

По состоянию на 12:00 в результате противовоздушного боя сбиты четыре ракеты. Также в настоящее время есть подтверждение о сбивании 42 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях.

46 российских беспилотников в настоящее время локационно потеряны, информация о сбивании или падении уточняется.