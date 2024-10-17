РФ атаковала 56 дронами: пять попаданий по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях
Вечером 16 и ночью 17 октября россияне атаковали Украину 56 ударными дронами и беспилотниками неустановленного типа, а также управляемой авиационной ракетой Х-59, сообщили Воздушные силы.
По данным военных, оккупанты запустили ракету из Курской области, дроны – из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска в РФ.
В отражении нападения приняли участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.
Благодаря боевой работе защитников удалось сбить 22 беспилотника в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях, сообщили Воздушные силы.
Военные отметили, что 27 ударных беспилотников и дроны неустановленного типа были локационно потеряны благодаря активному противодействию украинского РЭБ, а еще два БпЛА перелетели в направлении Беларуси.
В общей сложности зафиксировано пять попаданий беспилотников по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.
- Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Николаевской области – есть обесточивания, энергетики уже заживили большую часть потребителей.
- Мэр Киева сообщил, что в Деснянском районе столицы обнаружили небольшой обломок дрона на территории детского сада – разбито стекло, других разрушений и пострадавших нет. Также обломки упали на открытой местности – обошлось без разрушений и пострадавших.
- Ранее, в ночь на 16 октября, РФ также атаковала Украину – била "шахедами". Из-за атаки жители Херсона полностью остались без света, также перебои со светом наблюдались в Николаеве. В Тернопольской области страна-агрессор обстреляла промышленный объект.