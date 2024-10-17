РФ атаковала 56 дронами: пять попаданий по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях

Защитникам удалось сбить 22 беспилотника, 27 были локационно потеряны благодаря работе РЭБ, а еще два – вылетели в направлении Беларуси

Иллюстративное фото: Depositphotos

Вечером 16 и ночью 17 октября россияне атаковали Украину 56 ударными дронами и беспилотниками неустановленного типа, а также управляемой авиационной ракетой Х-59, сообщили Воздушные силы.

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По данным военных, оккупанты запустили ракету из Курской области, дроны – из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска в РФ.

В отражении нападения приняли участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

Благодаря боевой работе защитников удалось сбить 22 беспилотника в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях, сообщили Воздушные силы.

Военные отметили, что 27 ударных беспилотников и дроны неустановленного типа были локационно потеряны благодаря активному противодействию украинского РЭБ, а еще два БпЛА перелетели в направлении Беларуси.

В общей сложности зафиксировано пять попаданий беспилотников по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.

Инфографика: Воздушные силы