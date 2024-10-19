Росія атакувала майже сотнею дронів та ракетами: що вдалося збити

Є підтвердження про збиття 42 ворожих дронів і чотирьох ракет

Ілюстративне фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

У ніч проти 19 жовтня (із 21:00 18 жовтня) російські окупанти завдали удару по Україні керованими авіаційним ракетами та ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 46 цілей. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

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Окупанти запускали ракети з акваторії Чорного моря, а безпілотники – з російських Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.

Радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей: 98 ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Станом на 12:00 в результаті протиповітряного бою збито чотири ракети. Також на цю годину є підтвердження про збиття 42 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях.

46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено, інформація щодо збиття чи падіння уточнюється.