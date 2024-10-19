Росія атакувала майже сотнею дронів та ракетами: що вдалося збити
У ніч проти 19 жовтня (із 21:00 18 жовтня) російські окупанти завдали удару по Україні керованими авіаційним ракетами та ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 46 цілей. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
Окупанти запускали ракети з акваторії Чорного моря, а безпілотники – з російських Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.
Радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей: 98 ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Станом на 12:00 в результаті протиповітряного бою збито чотири ракети. Також на цю годину є підтвердження про збиття 42 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях.
46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено, інформація щодо збиття чи падіння уточнюється.
- Росія майже щоночі атакує Україну ударними дронами. В ніч проти 16 жовтня окупаційні війська атакували 136 "шахедами".
- В ніч проти 17 жовтня окупанти запустили 56 безпілотників і авіаційну ракету Х-59.
- 18 жовтня росіяни запустили 135 дронів, ППО збила 80.