Росія атакувала Україну 136 "шахедами", бойова робота триває

Бойова робота триває, понад 20 ворожих дронів ще є у повітряному просторі України

''Шахед'' (Фото: depositphotos)

У ніч проти 16 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну 136 ударними безпілотниками типу Shahed, українські військові збили п'ять десятків. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

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За даними військових, росіяни запускали "шахеди" з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська РФ.

Крім того, ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400, а також керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської області.

Станом на 07:00 збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Бойова робота триває, понад 20 ворожих дронів ще є у повітряному просторі України.

14 жовтня 2024 року Рада Євросоюзу 14 жовтня запровадила санкції проти семи фізичних і ще стількох юридичних осіб через передання Іраном балістичних ракет і безпілотників Росії.