Єрусалим відкинув пропозицію Києва протидіяти іранським БпЛА – посол України в Ізраїлі

Хоча співпраця між Києвом і Єрусалимом стала інтенсивнішою, Корнійчук вважає, що можна було зробити більше

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Володимир Зеленський)

Єрусалим відкинув пропозицію Києва співпрацювати для протидії іранським безпілотникам. Про це в інтерв'ю Ynet розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає The Times of Israel.

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Він розповів, що ще в лютому 2023 року привіз до офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу уламки іранського дрона, яким Росія атакувала Київ. Тоді він застеріг, що без взаємодії з Україною Ізраїль може незабаром зіткнутися з подібними атаками за допомогою тих самих безпілотників.

"Я не хочу зараз говорити: "Так я і казав"", – сказав Корнійчук.

Хоча після початку нападу ХАМАС на Ізраїль співпраця між Києвом і Єрусалимом стала інтенсивнішою, український посол вважає, що можна було зробити більше, зокрема в плані обміну розвідувальними даними.