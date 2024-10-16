"Різні зобов'язання". США пояснили, чому не збивають ракети над Україною, як над Ізраїлем
США не розміщатимуть поблизу України систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD, щоб збивати російські ракети та дрони, як вони це роблять для Ізраїлю. Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх аргументувала це тим, це російсько-українська війна та війна на Близькому Сході є різними.
Вона підкреслила, що Міністерство оборони та уряд США продовжують підтримувати Ізраїль і Україну у задоволенні їхніх оборонних потреб.
Відповідаючи на запитання, чому США розгортають систему THAAD в Ізраїлі для захисту від балістичних ракет Ірану, але не роблять цього в країнах НАТО для захисту західної України від російських ракетних атак, представниця Міноборони США зауважила, що це дві різні ситуації.
"Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними", – заявила Сінгх.
- 13 вересня 2024 року президент Зеленський заявив, що "принизливо для сильного демократичного світу" досі не ухвалити рішення щодо збиття російських дронів над Україною. За його словами, з цим "упоралась тільки Білорусь".