"Різні зобов'язання". США пояснили, чому не збивають ракети над Україною, як над Ізраїлем

"Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними", – заявила Сабріна Сінгх, представниця Пентагону

Системи THAAD у Південній Кореї (Фото: ЕРА/JUNG UI-CHEL)

США не розміщатимуть поблизу України систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD, щоб збивати російські ракети та дрони, як вони це роблять для Ізраїлю. Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх аргументувала це тим, це російсько-українська війна та війна на Близькому Сході є різними.

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Вона підкреслила, що Міністерство оборони та уряд США продовжують підтримувати Ізраїль і Україну у задоволенні їхніх оборонних потреб.

Відповідаючи на запитання, чому США розгортають систему THAAD в Ізраїлі для захисту від балістичних ракет Ірану, але не роблять цього в країнах НАТО для захисту західної України від російських ракетних атак, представниця Міноборони США зауважила, що це дві різні ситуації.

"Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними", – заявила Сінгх.

ДОВІДКА THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — це американська система протиракетної оборони, призначена для перехоплення та знищення балістичних ракет середньої та малої дальності на великій висоті під час фінальної стадії їх польоту. Система використовує високоточні ракети-перехоплювачі без вибухової боєголовки, що знищують ціль шляхом кінетичної енергії зіткнення. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — це американська система протиракетної оборони, призначена для перехоплення та знищення балістичних ракет середньої та малої дальності на великій висоті під час фінальної стадії їх польоту. Система використовує високоточні ракети-перехоплювачі без вибухової боєголовки, що знищують ціль шляхом кінетичної енергії зіткнення.