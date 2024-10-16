"Разные ситуации". США объяснили, почему не сбивают ракеты над Украиной, как над Израилем
США не будут размещать близ Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, как они это делают для Израиля. Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх аргументировала это тем, что российско-украинская война и война на Ближнем Востоке – разные.
Она подчеркнула, что Министерство обороны и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в удовлетворении их оборонных потребностей.
Отвечая на вопрос, почему США разворачивают систему THAAD в Израиле для защиты от баллистических ракет Ирана, но не делают этого в странах НАТО для защиты запада Украины от российских ракетных атак, представитель Минобороны США отметила, что это две разные ситуации.
"Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной разные", – заявила Сингх.
- 13 сентября 2024 года президент Зеленский заявил, что "унизительно для сильного демократического мира" до сих пор не принять решения по сбиванию российских дронов над Украиной. По его словам, с этим "справилась только Беларусь".