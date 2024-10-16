"Разные ситуации". США объяснили, почему не сбивают ракеты над Украиной, как над Израилем

"Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной разные", – заявила Сабрина Сингх, представительница Пентагона

Системы THAAD в Южной Корее (Фото: ЕРА/JUNG UI-CHEL)

США не будут размещать близ Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, как они это делают для Израиля. Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх аргументировала это тем, что российско-украинская война и война на Ближнем Востоке – разные.

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Она подчеркнула, что Министерство обороны и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в удовлетворении их оборонных потребностей.

Отвечая на вопрос, почему США разворачивают систему THAAD в Израиле для защиты от баллистических ракет Ирана, но не делают этого в странах НАТО для защиты запада Украины от российских ракетных атак, представитель Минобороны США отметила, что это две разные ситуации.

"Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной разные", – заявила Сингх.

СПРАВКА THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — американская система противоракетной обороны, предназначенная для перехвата и уничтожения баллистических ракет средней и малой дальности на большой высоте во время финальной стадии их полета. Система использует высокоточные ракеты-перехватчики без взрывной боеголовки, уничтожающие цель путем кинетической энергии столкновения. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — американская система противоракетной обороны, предназначенная для перехвата и уничтожения баллистических ракет средней и малой дальности на большой высоте во время финальной стадии их полета. Система использует высокоточные ракеты-перехватчики без взрывной боеголовки, уничтожающие цель путем кинетической энергии столкновения.

13 сентября 2024 года президент Зеленский заявил, что "унизительно для сильного демократического мира" до сих пор не принять решения по сбиванию российских дронов над Украиной. По его словам, с этим "справилась только Беларусь".