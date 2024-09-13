Зеленский – Западу: Только Беларусь сбила "шахеды", унизительно для демократического мира

Президент также считает "унизительным" для демократического мира сбивать ракеты на Ближнем Востоке, но не над Украиной

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский, выступая на Ялтинской Европейской стратегии, заявил, что "унизительно для сильного демократического мира" до сих пор не принять решения по сбиванию российских дронов над Украиной. По его словам, с этим "справилась только Беларусь".

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"Пока только Беларусь отметилась сбиванием российских "шахедов". Я не думал, что в таком формате это будет. Это действительно, я считаю, просто унизительно для сильного демократического мира", – сказал президент.

Зеленский также считает "унизительным" для демократического мира сбивать ракеты на Ближнем Востоке, но не над Украиной – в то время, когда появляются сообщения о том, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты.

"Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет и иранских "шахедов" в небе Украины? Причем это не делается и тогда, когда ракеты и дроны направляются буквально на территорию наших соседей", – заявил глава государства.

6 сентября 2024 года газета WSJ написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.

7 сентября в МИД Украины осудили действия Ирана и пригрозили "разрушительными последствиями".

8 сентября член Комитета национальной безопасности парламента Ирана подтвердил, что Тегеран поставляет Москве ракеты и беспилотники.

11 сентября госсекретарь США Блинкен подтвердил, что Иран передал России баллистические ракеты. Тогда же Минфин США объявил новые санкции против Ирана.

12 сентября Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии из-за заявлений этих стран по передаче Тегераном баллистических ракет в Россию.

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