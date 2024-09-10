США ввели новые санкции против Ирана из-за передачи баллистических ракет России

Накануне Штаты подтвердили, что Иран передал это вооружение РФ для использования в войне против Украины

Fath-360 фото іранська державна агенція Fars

Министерство финансов США объявило новые санкции против Ирана в связи с продолжающейся военной поддержкой России, в том числе с недавней передачей баллистических ракет для агрессивной войны против Украины.

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Санкции наложены против десяти человек и шести организаций, базирующихся в Иране и России.

А также ограничения касаются четырех иранских суден, которые и позволяют передавать в Россию компоненты оружия и системы вооружения, в частности беспилотников и баллистических ракет, пишет ведомство.

Также международные партнеры объявили о принятии мер, которые запретят государственной авиакомпании Iran Air работать на их территории.

Среди подсанкционных лиц есть и чиновники Корпуса стражей исламской революции и иранского Министерства обороны.

К тому же ограничения касаются и двух сотрудников компаний, способствовавших передаче вооружений России: Рухолла Катеби как официальный представитель MODAFL в Москве внес вклад в подготовку РФ к получению баллистических ракет Fath-360, а Эбрагим Бахрами из Shahid Kharrazi Industries был контактером для российского правительства и тренировки военных РФ в Иране

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил: Иран передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в войне против Украины.

6 сентября газета The Wall Street Journal написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. В Белом доме заявили, что подтверждение этой информации станет "драматической эскалацией" поддержки Тегераном военной агрессии Кремля против Украины.

7 сентября в МИД Украины осудили действия Ирана и пригрозили "разрушительными последствиями".

8 сентября член Комитета национальной безопасности парламента Ирана подтвердил, что Тегеран поставляет Москве ракеты и беспилотники.

9 сентября в Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Ирана в Украине Шахрияр Амузегар.

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