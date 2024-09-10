США ввели нові санкції проти Ірану через передання балістичних ракет Росії

Напередодні Штати підтвердили, що Іран передав це озброєння РФ для використання у війні проти України

Fath-360 (Фото: іранська державна агенція Fars)

Міністерство фінансів США оголосило нові санкції проти Ірану у зв'язку з триваючою військовою підтримкою Росії, зокрема з нещодавнім переданням балістичних ракет, для агресивної війни проти України.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Санкції накладено проти десяти осіб та шести організацій, що базуються в Ірані та Росії.

А також обмеження стосуються чотирьох іранських суден, котрі й уможливлюють передання до Росії компонентів зброї та систем озброєння, зокрема безпілотників та балістичних ракет, пише відомство.

Також міжнародні партнери оголосили про вжиття заходів, котрі заборонять державній авіакомпанії Iran Air працювати на їхній території.

Серед підсанкційних осіб є й посадовці Корпусу вартових ісламської революції та іранського Міністерства оборони.

До того ж обмеження стосуються й двох співробітників компаній, які сприяли переданню озброєнь Росії: Рухолла Катебі як офіційний представник MODAFL у Москві зробив внесок у підготовку РФ до отримання балістичних ракет Fath-360, а Ебрагім Бахрамі з Shahid Kharrazi Industries був контактером для російського уряду та тренування військових РФ у Ірані.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив: Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності для використання у війні проти України.

6 вересня газета The Wall Street Journal написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. У Білому домі заявили, що підтвердження цієї інформації стане "драматичною ескалацією" підтримки Тегераном військової агресії Кремля проти України.

7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".

8 вересня член Комітету національної безпеки парламенту Ірану підтвердив, що Тегеран постачає Москві ракети й безпілотники.

9 вересня до Міністерства закордонних справ було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара.

Читайте також: Євросоюз отримав від союзників дані про постачання Іраном балістичних ракет Росії