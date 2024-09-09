МИД вызвал временного поверенного Ирана из-за возможной поставки РФ баллистических ракет

Дипломату высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки РФ ракет будет иметь разрушительные последствия

Иран (Иллюстративное фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

В понедельник, 9 сентября, в Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный по делам Ирана в Украине Шахрияр Амузегар. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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Дипломату высказана глубокая обеспокоенность украинской стороны в связи с сообщениями о возможной поставке Москве баллистических ракет иранского производства.

Кроме того, Амузегару был передан соответствующий комментарий МИД от 7 сентября и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения государству-агрессору "будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских отношений".

6 сентября газета The Wall Street Journal написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. В Белом доме заявили, что подтверждение этой информации станет "драматической эскалацией" поддержки Тегераном военной агрессии Кремля против Украины.

7 сентября в МИД Украины осудили действия Ирана и пригрозили "разрушительными последствиями".

8 сентября член Комитета национальной безопасности парламента Ирана подтвердил, что Тегеран поставляет Москве ракеты и беспилотники.

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