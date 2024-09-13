Зеленський – союзникам: Тільки Білорусь збила "шахеди", сором для демократичного світу
Президент Володимир Зеленський, виступаючи на Ялтинській Європейській стратегії, заявив, що "принизливо для сильного демократичного світу" досі не ухвалити рішення щодо збиття російських дронів над Україною. За його словами, з цим "упоралась тільки Білорусь".
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"Поки що лише Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів". Я не думав, що в такому форматі це буде. Це справді, я вважаю, просто принизливо для сильного демократичного світу", – сказав президент.
Зеленський також вважає "принизливим" для демократичного світу збивати ракети на Близькому Сході, але не над Україною – в той час, коли з'являються повідомлення про те, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети.
"Якщо союзники разом збивають ракети й дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет та іранських "шахедів" у небі України? Причому це не робиться й тоді, коли ракети й дрони прямують буквально на територію наших сусідів", – заявив глава держави.
- 6 вересня 2024 року газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.
- 7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".
- 8 вересня член Комітету національної безпеки парламенту Ірану підтвердив, що Тегеран постачає Москві ракети й безпілотники.
- 11 вересня держсекретар США Блінкен підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.
- 12 вересня Міністерство закордонних справ Ірану викликало послів Великої Британії, Франції, Нідерландів і Німеччини через заяви цих країн щодо передання Тегераном балістичних ракет до Росії.
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