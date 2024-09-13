Зеленський – союзникам: Тільки Білорусь збила "шахеди", сором для демократичного світу

Президент також вважає "принизливим" для демократичного світу збивати ракети на Близькому Сході, але не над Україною

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на Ялтинській Європейській стратегії, заявив, що "принизливо для сильного демократичного світу" досі не ухвалити рішення щодо збиття російських дронів над Україною. За його словами, з цим "упоралась тільки Білорусь".

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"Поки що лише Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів". Я не думав, що в такому форматі це буде. Це справді, я вважаю, просто принизливо для сильного демократичного світу", – сказав президент.

Зеленський також вважає "принизливим" для демократичного світу збивати ракети на Близькому Сході, але не над Україною – в той час, коли з'являються повідомлення про те, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети.

"Якщо союзники разом збивають ракети й дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет та іранських "шахедів" у небі України? Причому це не робиться й тоді, коли ракети й дрони прямують буквально на територію наших сусідів", – заявив глава держави.

6 вересня 2024 року газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.

7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".

8 вересня член Комітету національної безпеки парламенту Ірану підтвердив, що Тегеран постачає Москві ракети й безпілотники.

11 вересня держсекретар США Блінкен підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.

12 вересня Міністерство закордонних справ Ірану викликало послів Великої Британії, Франції, Нідерландів і Німеччини через заяви цих країн щодо передання Тегераном балістичних ракет до Росії.

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