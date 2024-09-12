Іран стверджує, що не передавав Росії ракети. Викликав послів країн Євросоюзу

Генеральний директор з питань Західної Європи МЗС Ірану Маджид Нілі спростував інформацію про постачання ракет до Росії

Прапор Ірану (Фото: ЕРА)

Міністерство закордонних справ Ірану викликало послів Великої Британії, Франції, Нідерландів та Німеччини через заяви цих країн щодо передачі Тегераном балістичних ракет до Росії. Про це пише агенція IRNA.

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"Міністерство окремо викликало європейських дипломатів у четвер через заяви їхніх урядів про передачу іранських балістичних ракет Росії для використання у війні в Україні та подальших санкцій проти Ісламської Республіки", – йдеться у повідомленні.

Генеральний директор з питань Західної Європи МЗС Ірану Маджид Нілі назвав санкції Заходу проти Ірану ворожими та спростував інформацію про постачання ракет до Росії.

"Як наголошувалося раніше, будь-яке твердження про те, що Ісламська Республіка Іран продала Росії балістичні ракети, є абсолютно необґрунтованим і хибним", – заявив він.

Водночас 8 вересня член Комітету національної безпеки парламенту Ірану підтвердив, що Тегеран постачає Москві ракети й безпілотники.

6 вересня 2024 року газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.

7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".

11 вересня держсекретар США Блінкен підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.

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