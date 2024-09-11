Sky News: Супутник зафіксував судно, яке могло доставити в Росію іранські ракети – фото

Російське судно (Фото: ресурс окупантів)

З’явилися супутникові фото вантажного судна, яке, ймовірно, доставило з Ірану в Росію партію балістичних ракет. Супутникові знімки опублікував британський канал Sky News.

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Sky News з посиланням на неназваного співрозмовника в Україні повідомив, що судно Port Olya 3 переправило 225 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море до Росії для використання у війні. За його словами, плавзасіб прибув до російського порту 4 вересня.

Супутникові знімки, проаналізовані командою Sky News Data & Forensics, показують судно того дня в порту Оля в районі Астрахані. Це саме судно 29 серпня було зафіксовано супутником в іранському порту Амірабад.

Співрозмовник додав, що після прибуття до Росії балістичні ракети Fath-360 були завантажені у потяг.

LIGA.net звернулася за коментарем до Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Фото: Sky News

Фото: Sky News

Судно в порту РФ 4 вересня (Фото: Sky News)

6 вересня газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.

7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".

11 вересня держсекретар США Блінкен підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.

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