Sky News: Спутник зафиксировал судно, которое могло доставить в РФ иранские ракеты – фото

Российское судно (Фото: ресурс оккупантов)

Появились спутниковые фото грузового судна, которое, предположительно, доставило из Ирана в Россию партию баллистических ракет. Спутниковые снимки опубликовал британский канал Sky News.

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Sky News со ссылкой на неназванного собеседника в Украине сообщил, что судно Port Olya 3 переправило 225 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море в Россию для использования в войне. По его словам, плавсредство прибыло в российский порт 4 сентября.

Спутниковые снимки, проанализированные командой Sky News Data & Forensics, показывают в тот день судно в порту Оля в районе Астрахани. Это же судно 29 августа было зафиксировано спутником в иранском порту Амирабад.

Собеседник добавил, что по прибытии в Россию баллистические ракеты Fath-360 были загружены в поезд.

LIGA.net обратилась за комментарием к Главному управлению разведки Министерства обороны.

Фото: Sky News

Фото: Sky News

Судно в порту РФ 4 сентября (Фото: Sky News)

6 сентября газета WSJ написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.

7 сентября в МИД Украины осудили действия Ирана и пригрозили "разрушительными последствиями".

11 сентября госсекретарь США Блинкен подтвердил, что Иран передал России баллистические ракеты. Тогда же Минфин США объявил новые санкции против Ирана.

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