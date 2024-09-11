Пентагон: Иран передал России ракеты Fath 360, она может ударить ими в течение недель

В США пока не могут сказать, о каком количестве баллистических ракет Fath 360 идет речь

Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

Иран передал России баллистические ракеты Fath 360, и она может использовать их против Украины в ближайшие недели. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал-майор США Пэт Райдер.

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"Соединенные Штаты подтвердили сообщение о том, что Иран передал России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fath 360, которые, по нашим оценкам, могут использовать в течение нескольких недель против Украины, что приведет к гибели еще большего количества украинских гражданских лиц", – сказал он.

В Пентагоне пока не могут сказать, о каком количестве ракет идет речь.

Райдер подчеркнул, что ракеты Fath 360 имеют дальность около 75 миль (приблизительно 120 км) и позволят россиянам сэкономить усовершенствованные ракеты с большей дальностью для других целей.

6 сентября газета WSJ написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.

7 сентября в МИД Украины осудили действия Ирана и пригрозили "разрушительными последствиями".

11 сентября госсекретарь США Блинкен подтвердил, что Иран передал России баллистические ракеты. Тогда же Минфин США объявил новые санкции против Ирана.

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