Генеральный директор по Западной Европе МИД Ирана Маджид Нили опроверг информацию о поставках ракет в Россию

Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии из-за заявлений этих стран о передаче Тегераном баллистических ракет в Россию. Об этом пишет агентство IRNA.

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"Министерство отдельно вызвало европейских дипломатов в четверг из-за заявлений их правительств о передаче иранских баллистических ракет России для использования в войне в Украине и последующих санкций против Исламской Республики", – говорится в сообщении.

Генеральный директор по Западной Европе МИД Ирана Маджид Нили назвал санкции Запада против Ирана враждебными и опроверг информацию о поставках ракет в Россию.

"Как отмечалось ранее, любое утверждение о том, что Исламская Республика Иран продала России баллистические ракеты, абсолютно необоснованна и ошибочна", – заявил он.

В то же время, 8 сентября член Комитета национальной безопасности парламента Ирана подтвердил, что Тегеран поставляет Москве ракеты и беспилотники.

6 сентября 2024 года газета WSJ написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.

7 сентября в МИД Украины осудили действия Ирана и пригрозили "разрушительными последствиями".

11 сентября госсекретарь США Блинкен подтвердил, что Иран передал России баллистические ракеты. Тогда же Минфин США объявил новые санкции против Ирана.

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