Євросоюз обіцяє "швидку відповідь" Ірану через передання Росії балістичних ракет

Жозеп Боррель наголосив, що позиція ЄС щодо участі Ірану у війні Росії проти України завжди була однозначною і тепер Брюссель готує відповідь

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/LUONG THAI LINH)

Євросоюз засуджує передання іранських балістичних ракет Росії та готує "швидку відповідь" Тегерану. Про це від імені блоку заявив глава євродипломатії Жозеп Боррель.

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Боррель наголосив, що позиція ЄС щодо участі Ірану у війні Росії проти України завжди була однозначною і тепер Євросоюз "діятиме швидко у співпраці з міжнародними партнерами".

"У тому числі за допомогою нових і значних обмежувальних заходів проти Ірану, включно з визначенням фізичних і юридичних осіб, причетних до іранських програм балістичних ракет і безпілотників, і в цьому зв'язку розглядає обмежувальні заходи також в авіаційному секторі Ірану", – заявив він.

Глава дипломатії ЄС назвав передання Іраном ракет до країни-агресора прямою загрозою європейській безпеці, що є "суттєвою ескалацією" після передання ударних безпілотників та боєприпасів.

"Іранські балістичні ракети тепер можуть бути використані для того, щоб спричинити подальші страждання та руйнування в Україні", – підсумував Боррель.

6 вересня 2024 року газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.

7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".

8 вересня член Комітету національної безпеки парламенту Ірану підтвердив, що Тегеран постачає Москві ракети й безпілотники.

11 вересня держсекретар США Блінкен підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.

12 вересня Міністерство закордонних справ Ірану викликало послів Великої Британії, Франції, Нідерландів та Німеччини через заяви цих країн щодо передання Тегераном балістичних ракет до Росії.

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