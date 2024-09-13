Евросоюз обещает "быстрый ответ" Ирану из-за передачи России баллистических ракет

Жозеп Боррель подчеркнул, что позиция ЕС по участию Ирана в войне России против Украины всегда была однозначной, и теперь Брюссель готовит ответ

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/LUONG THAI LINH)

Евросоюз осуждает передачу иранских баллистических ракет России и готовит "быстрый ответ" Тегерану. Об этом от имени блока заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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Боррель подчеркнул, что позиция ЕС по участию Ирана в войне России против Украины всегда была однозначной, и теперь Евросоюз будет "действовать быстро в сотрудничестве с международными партнерами".

"В том числе посредством новых и значительных ограничительных мер против Ирана, включая определение физических и юридических лиц, причастных к иранским программам баллистических ракет и беспилотников, и в связи с этим рассматривает ограничительные меры также в авиационном секторе Ирана", – заявил он.

Глава дипломатии ЕС назвал передачу Ираном ракет в страну-агрессор прямой угрозой европейской безопасности, что является "существенной эскалацией" после передачи ударных беспилотников и боеприпасов.

"Иранские баллистические ракеты теперь могут быть использованы для того, чтобы повлечь за собой дальнейшие страдания и разрушения в Украине", – подытожил Боррель.

6 сентября 2024 г. газета WSJ написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.

7 сентября в МИД Украины осудили действия Ирана и пригрозили "разрушительными последствиями".

8 сентября член Комитета национальной безопасности парламента Ирана подтвердил, что Тегеран поставляет Москве ракеты и беспилотники.

11 сентября госсекретарь США Блинкен подтвердил, что Иран передал России баллистические ракеты. Тогда же Минфин США объявил новые санкции против Ирана.

12 сентября министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии из-за заявлений этих стран о передаче Тегераном баллистических ракет в Россию.

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