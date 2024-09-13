Евросоюз обещает "быстрый ответ" Ирану из-за передачи России баллистических ракет
Евросоюз осуждает передачу иранских баллистических ракет России и готовит "быстрый ответ" Тегерану. Об этом от имени блока заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
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Боррель подчеркнул, что позиция ЕС по участию Ирана в войне России против Украины всегда была однозначной, и теперь Евросоюз будет "действовать быстро в сотрудничестве с международными партнерами".
"В том числе посредством новых и значительных ограничительных мер против Ирана, включая определение физических и юридических лиц, причастных к иранским программам баллистических ракет и беспилотников, и в связи с этим рассматривает ограничительные меры также в авиационном секторе Ирана", – заявил он.
Глава дипломатии ЕС назвал передачу Ираном ракет в страну-агрессор прямой угрозой европейской безопасности, что является "существенной эскалацией" после передачи ударных беспилотников и боеприпасов.
"Иранские баллистические ракеты теперь могут быть использованы для того, чтобы повлечь за собой дальнейшие страдания и разрушения в Украине", – подытожил Боррель.
- 6 сентября 2024 г. газета WSJ написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.
- 7 сентября в МИД Украины осудили действия Ирана и пригрозили "разрушительными последствиями".
- 8 сентября член Комитета национальной безопасности парламента Ирана подтвердил, что Тегеран поставляет Москве ракеты и беспилотники.
- 11 сентября госсекретарь США Блинкен подтвердил, что Иран передал России баллистические ракеты. Тогда же Минфин США объявил новые санкции против Ирана.
- 12 сентября министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии из-за заявлений этих стран о передаче Тегераном баллистических ракет в Россию.
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