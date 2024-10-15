Германия не будет поставлять оружие Израилю без гарантий, что тот не бьет по гражданским
Флаг Германии (Фото: ЕРА)

Германия приостановила продажу оружия Израилю, пока не получит от Иерусалима заверение, что оно не используется против гражданских. Об этом пишут Bild и Politico со ссылкой на знакомого с вопросом собеседника.

В Германии решение о поставках оружия принимается Федеральным советом безопасности, в состав которого входят ключевые чиновники.

По данным Bild, во время обсуждения экспорта оружия в Израиль, вице-канцлер Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок воздержались от голосования. Они требовали гарантий от Израиля, что немецкое оружие не будет использоваться против мирных жителей.

"Поставки оружия в Израиль – это соблюдение норм международного гуманитарного права. Причиной требования такого обязательства является то, что в противном случае немецкий административный суд может положить конец этому", – отметил собеседник Politico.

Он добавил, что против правительства Германии подано несколько судебных исков с требованием прекратить экспорт оружия в Израиль. Истцы утверждают, что этот экспорт нарушает законодательство, запрещающее использование немецкого оружия для ударов по гражданским объектам.

"Эта опасность оправдана и должна быть устранена", – заявил источник.

  • 1 октября 2024 Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболлы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.
  • В тот же день государства Евросоюза призвали своих граждан срочно покинуть Ливан.
  • 2 октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.
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