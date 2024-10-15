Германия не будет поставлять оружие Израилю без гарантий, что тот не бьет по гражданским

Немецкие чиновники требуют гарантий от Израиля, что немецкое оружие не будет использоваться против мирных жителей

Флаг Германии (Фото: ЕРА)

Германия приостановила продажу оружия Израилю, пока не получит от Иерусалима заверение, что оно не используется против гражданских. Об этом пишут Bild и Politico со ссылкой на знакомого с вопросом собеседника.

В Германии решение о поставках оружия принимается Федеральным советом безопасности, в состав которого входят ключевые чиновники.

По данным Bild, во время обсуждения экспорта оружия в Израиль, вице-канцлер Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок воздержались от голосования. Они требовали гарантий от Израиля, что немецкое оружие не будет использоваться против мирных жителей.

"Поставки оружия в Израиль – это соблюдение норм международного гуманитарного права. Причиной требования такого обязательства является то, что в противном случае немецкий административный суд может положить конец этому", – отметил собеседник Politico.

Он добавил, что против правительства Германии подано несколько судебных исков с требованием прекратить экспорт оружия в Израиль. Истцы утверждают, что этот экспорт нарушает законодательство, запрещающее использование немецкого оружия для ударов по гражданским объектам.

"Эта опасность оправдана и должна быть устранена", – заявил источник.