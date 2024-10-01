"Уезжайте, пока еще можете". Страны Евросоюза призвали граждан покинуть Ливан

Германия направила военный самолет в Бейрут, а Великобритания зафрахтовала первый рейс

Ливан (Фото: Atef Safadi/EPA)

Государства Европейского Союза призвали своих граждан срочно покинуть Ливан на фоне наступления Израиля. Об этом сообщило издание Politico, собравшее заявления послов и министров иностранных дел членов ЕС.

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"Уезжайте, пока еще можете", — сказал утром 1 октября посол Нидерландов в Ливане Фрэнк Моллен, но добавил, что пока Нидерланды не будут организовывать эвакуационный рейс, ведь это будет считаться "крайней мерой", к которой "прибегают только тогда, когда действительно не могут сделать ничего другого".

Правительство Великобритании объявило, что оно зафрахтовало свой первый рейс из Ливана на среду.

"Жизненно важно, чтобы вы уехали сейчас, поскольку дальнейшая эвакуация может быть не гарантирована", — заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми, описав ситуацию как "нестабильную" и с потенциалом "быстрого ухудшения".

МИД Германии также объявил в понедельник, что направил специальный военный самолет в Бейрут "для поддержки отъезда коллег и их семей", а также членов немецких партнерских организаций.

"Граждане Германии, которые находятся в особо опасном положении по состоянию здоровья, также будут вывезены", – говорится в заявлении МИД.

Глава дипломатии Италии Антонио Таяни призвал всех итальянских граждан покинуть Ливан коммерческими рейсами из Бейрута в Милан или Рим.

"В этот момент хорошо бы покинуть страну, потому что ситуация действительно сложная, ведутся бои. Поэтому для максимальной гарантии хорошо, чтобы итальянские граждане уехали", — сказал он.