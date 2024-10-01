"Їдьте, поки ще можете". Країни Євросоюзу закликали громадян покинути Ліван

Ліван (Фото: Atef Safadi/EPA)

Держави Європейського Союзу закликали своїх громадян терміново покинути Ліван на тлі наступу Ізраїлю. Про це повідомило видання Politico, яке зібрало заяви послів та міністрів закордонних справ членів ЄС.

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"Їдьте, поки ще можете", – сказав уранці 1 жовтня посол Нідерландів у Лівані Френк Моллен, але додав, що наразі Нідерланди не організовуватимуть евакуаційний рейс, адже це вважатиметься "крайнім заходом", до якого "вдаються лише тоді, коли дійсно не можуть зробити нічого іншого".

Уряд Великої Британії оголосив, що він зафрахтував свій перший рейс із Лівану на середу.

"Життєво важливо, щоб ви виїхали зараз, оскільки подальша евакуація може бути не гарантованою", – заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі, описавши ситуацію як "нестабільну" та з потенціалом "швидкого погіршення".

МЗС Німеччини також оголосило в понеділок, що спрясувало спеціальний військовий літак до Бейрута "для підтримки від'їзду колег та їхніх сімей", а також членів німецьких партнерських організацій.

"Громадяни Німеччини, які перебувають в особливо небезпечному становищі за станом здоров'я, також будуть вивезені", – йдеться в заяві МЗС.

Очільник дипломатії Італії Антоніо Таяні закликав усіх італійських громадян залишити Ліван комерційними рейсами з Бейрута в Мілан або Рим.

"У цей момент добре залишити країну, тому що ситуація справді складна, ведуться бої. Тому для максимальної гарантії добре, щоб італійські громадяни виїхали", — сказав він.