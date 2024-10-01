США вважають, що Іран готує ракетний удар по Ізраїлю – CNN

У Білому домі заявили, що Іран зіткнеться із серйозними наслідками в разі прямих ударів по Ізраїлю

Іран (Ілюстративне фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Сполучені Штати отримали дані, що Іран готується завдати удару балістичними ракетами по Ізраїлю. Про це повідомив канал CNN із посиланням на неназваного американського посадовця Білого дому.

"США бачать ознаки того, що Іран готується незабаром завдати ударів по Ізраїлю із застосуванням балістичних ракет", – заявив співрозмовник.

Посадовець зазначив, що Іран зіткнеться із серйозними наслідками в разі прямих ударів по Ізраїлю, і додав, що Сполучені Штати допоможуть відбити атаку.

"США готові зробити все можливе, щоб допомогти Ізраїлю перехопити все, що Іран випустить, подібно до того, як вони надали допомогу у квітні, коли Іран запустив безпілотники й ракети по Ізраїлю – переважну більшість з яких було успішно перехоплено", – наголосив американський посадовець.

У матеріалі йдеться, що напруженість між Ізраїлем та Іраном значно загострилася останніми тижнями, оскільки Ізраїль активізував свої зусилля проти Хезболли в Лівані. Крім того, 30 вересня Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану.

Видання Axios із посиланням на високопосадовця розвідки Ізраїлю повідомило, що атака буде здійснена в найближчі кілька годин.

1 жовтня Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.

У Білому домі висловили занепокоєння тим, що наземна операція Ізраїлю може перерости у тривалу війну. Проте дії ЦАХАЛ також назвали самообороною.