США скерували додаткові війська на Близький Схід через ескалацію між Ізраїлем та Хезболлою

Військових скерували для посилення сил США, які вже перебувають у регіоні

Удари по Лівану (Фото: Stringer/EPA)

Сполучені Штати скерували "невелику кількість" сухопутних військ на Близький Схід через ризик спалаху більш масштабної війни між Ізраїлем та ліванським угрупованням Хезболла. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер, передає видання The Hill.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За його словами, новий загін відправляється "у світлі зростання напруженості на Близькому Сході та з великої обережності".

"Ми надсилаємо невелику кількість додаткового військового персоналу США для посилення наших сил, які вже перебувають у регіоні", — сказав Райдер, відмовившись повідомити деталі щодо нового контингенту, хоча він назвав його сухопутними військами.

У матеріалі йдеться, що США вже мають низку сил, розташованих на Близькому Сході, зокрема авіаносну ударну групу USS Abraham Lincoln і підводний човен з балістичними ракетами USS Georgia, а також додаткову ескадрилью винищувачів F-22. У східній частині Середземного моря стоять шість військових кораблів США, зокрема десантний корабель USS Wasp.

Видання пише, що 23 вересня ізраїльські війська атакували близько 300 об’єктів Хезболли та убили щонайменше 245 людей у ​​Лівані, а також поранили ще близько 1000 осіб. Напередодні ударів Ізраїль попередив ліванських цивільних, які проживають поблизу об’єктів Хезболли, про необхідність евакуюватися.

17 вересня 2024 року у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики Хезболли використовують для зв’язку.

За даними Reuters, до вибухів пейджерів причетна зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад.

18 вересня сотні людей отримали поранення унаслідок вибуху рацій, які використовувала Хезболла.

19 вересня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Хезболли в Лівані.

Уранці 22 вересня Хезболла запустила по Ізраїлю понад 100 ракет – більшість з них вдалося перехопити.

Читайте також: CNN: Ізраїль попередив США про операцію у Лівані, але про пейджери не сказав