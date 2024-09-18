У Лівані знову вибухи: цього разу детонували рації Хезболи, троє загиблих та сотні поранених

Багато поранень – у живіт та ноги, повідомив співрозмовник Reuters

Організований Хезболлою похорон загиблих унаслідок вибухів 17 вересня (Фото: WAEL HAMZEH / EPA)

Троє людей загинули, сотні отримали поранення унаслідок вибуху рацій, які використовувало угрупування Хезболла. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на свої джерела серед місцевих.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Нові вибухи сталися наступного дня після детонування тисяч пейджерів Хезболли.

Щонайменше один з вибухів рацій стався біля похорону, організованого для загиблих у вівторок, пише ЗМІ.

Джерело у секторі безпеки та свідок повідомили медіа, що сьогоднішні вибухи сталися на півдні Лівану та у південному передмісті столиці країни Бейрут.

Згодом співрозмовник видання у секторі безпеки повідомив, що через вибухи рацій поранено сотні людей – багато поранень у живіт та ноги.

Міністр охорони здоров'я Лівану Фірас Абіад заявляв, що кількість загиблих у результаті вибухів 17 вересня зросла до 12 осіб – серед них двоє дітей.

Тим часом у соцмережах розповсюджуються фото та відео, як стверджується, з місця подій.

Зокрема, ці кадри підписують як вибух рації 18 вересня на похороні тих, хто загинув за день до цього від детонації пейджерів:

А ось це заявлено як фото рацій після вибуху:

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Встановити автентичність цих кадрів наразі неможливо.

Серед іншого, у середу Хезболла заявляла про свій ракетний удар по позиціях ізраїльської артилерії.

17 вересня у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики угрупування Хезболла використовують для зв’язку. За даними AP, лідер Хезболли Хасан Насралла закликав не носити мобільні телефони, тому що Ізраїль може використовувати їх для відстеження переміщень і завдання ударів. Повідомлялося про понад 2700 постраждалих.

За даними Reuters, до вибухів пейджерів причетна зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад.

В інтерв’ю LIGA.net звільнений з полону захисник, засновник та один з інструкторів "Школи військових водолазів" Костянтин Миргородський розповів, що на початку повномасштабної війни росіяни теж "дуже боялись усіх гаджетів".

Читайте також: Радник Байдена вірить – війни між Ізраїлем та Хезболлою можна уникнути