В Ливане снова взрывы: теперь детонировали рации Хезболлы, трое погибших, сотни раненых

Много ранений пришлось на живот и ноги, сообщил собеседник Reuters

Организованы Хезболлой похороны погибших в результате взрывов 17 сентября (Фото: WAEL HAMZEH / EPA)

Три человека погибли, сотни получили ранения в результате взрыва раций, которые использовала группировка Хезболла. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники среди местных.

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Новые взрывы произошли на следующий день после детонирования тысяч пейджеров Хезболлы.

По меньшей мере, один из взрывов раций произошел ря похорон, организованных для погибших во вторник, пишет СМИ.

Источник в секторе безопасности и свидетель сообщил медиа, что сегодняшние взрывы произошли на юге Ливана и в южном пригороде столицы страны Бейрут.

Впоследствии собеседник издания в секторе безопасности сообщил, что из-за взрывов раций ранены сотни людей – много ранений пришлось на живот и ноги.

Министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад заявлял, что количество погибших в результате взрывов 17 сентября возросло до 12 человек – среди них двое детей.

Между тем в соцсетях ходят фото и видео, как утверждается, с места событий.

В частности, эти кадры подписывают как взрыв рации 18 сентября на похоронах погибших за день до этого от детонации пейджеров:

А вот это заявлено как фото раций после взрыва:

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Установить подлинность этих кадров сейчас невозможно.

Среди прочего, в среду Хезболла заявляла о своем ракетном ударе по позициям израильской артиллерии.

17 сентября в Ливане массово взорвались пейджеры, которые боевики группировки Хезболла используют для связи. По данным AP, лидер Хезболлы Хасан Насралла призвал не носить мобильные телефоны, потому что Израиль может использовать их для отслеживания перемещений и нанесения ударов. Сообщалось о более чем 2700 пострадавших.

По данным Reuters, к взрывам пейджеров причастна внешняя разведывательная служба Израиля Моссад.

В интервью LIGA.net освобожденный из плена защитник, основатель и один из инструкторов "Школы военных водолазов" Константин Миргородский рассказал, что в начале полномасштабной войны россияне тоже "очень боялись всех гаджетов".

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