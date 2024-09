В Ливане массово взорвались пейджеры боевиков Хезболлы: травмированы сотни человек – видео

Во вторник, 17 сентября, в Ливане массово взорвались пейджеры, которые боевики группировки Хезболла используют для связи. В результате инцидента ранения получили сотни человек. Об этом сообщили агентство Associated Press и телеканал CNN со ссылкой на ливанские спецслужбы.

По данным CNN, травмы получили десятки боевиков Хезболлы. Кроме того, был ранен посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

Взрывы раздались в нескольких районах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, утверждают представители спецслужб страны.

Израильские военные, которые с начала войны в секторе Газа в октябре прошлого года наносят удары по Хезболле, заявили, что не будут комментировать этот инцидент.

Медицинских работников по всему Ливану попросили срочно явиться на работу, учитывая, что после взрывов "большое количество раненых людей переводят в больницы", сообщило Министерство здравоохранения Ливана. Чиновники также призвали людей сдавать кровь и немедленно выбросить пейджеры.

AP пишет, что лидер Хезболлы Хасан Насралла ранее предупредил членов группировки не носить мобильные телефоны, заявив, что Израиль может использовать их для отслеживания перемещений и для нанесения целенаправленных ударов.

Агентство со ссылкой на неназванного чиновника Хезболлы сообщило, что ранения получили по меньшей мере 150 человек, в том числе члены группировки. Он обвинил в атаке Израиль и добавил, что у пейджеров, которые носили члены Хезболлы, были литиевые батареи, которые, вероятно, взорвались.

