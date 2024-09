У Лівані масово вибухнули пейджери бойовиків Хезболли: травмовано сотні людей – відео

У вівторок, 17 вересня, у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики угрупування Хезболла використовують для зв’язку. Унаслідок інциденту поранення отримали сотні людей. Про це повідомили агентство Associated Press та телеканал CNN з посиланням на ліванські спецслужби.

За даними CNN, травми отримали десятки бойовиків Хезболли. Крім того, був поранений посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані.

Вибухи пролунали в кількох районах Лівану, зокрема у південному передмісті Бейруту, стверджують представники спецслужб країни.

Ізраїльські військові, які з початку війни в секторі Гази в жовтні минулого року завдають ударів по Хезболлі, заявили, що не коментуватимуть цей інцидент.

Медичних працівників по всьому Лівану попросили терміново з’явитися на роботу, враховуючи, що після вибухів "велику кількість поранених людей переводять до лікарень", повідомило Міністерство охорони здоров’я Лівану. Чиновники також закликали людей здавати кров і негайно викинути пейджери.

AP пише, що лідер Хезболли Хасан Насралла раніше попередив членів угруповання не носити мобільні телефони, заявивши, що Ізраїль може використовувати їх для відстеження переміщень і для завдання цілеспрямованих ударів.

Агентство з посиланням на неназваного посадовця Хезболли повідомило, що поранення отримали щонайменше 150 осіб, зокрема члени угрупування. Він звинуватив у атаці Ізраїль і додав, що пейджери, які носили члени Хезболли, мали літієві батареї, які, ймовірно, вибухнули.

