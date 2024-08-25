ЦАХАЛ попередив, що Хезболла готує масштабний ракетний удар по Ізраїлю
У відповідь на плани Хезболли щодо запуску ракет, ізраїльські війська атакували цілі терористичного угрупування в Лівані. Армія оборони Ізраїлю написала, що Хезболла готується до великого удару по країні.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
"Винищувачі ВПС Ізраїлю завдають ударів по об'єктах терористичної організації "Хезболла", які становлять безпосередню загрозу громадянам держави Ізраїль", – йдеться у повідомленні.
Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі повідомив, що військові Ізраїлю виявили підготовку Хезболли до запуску ракет по ізраїльській території.
"Ми застерігаємо цивільне населення, яке перебуває в районах, де діє Хезболла, негайно виїхати з небезпечної зони заради власної безпеки", – сповістив він.
- Увечері 27 липня 2024 року в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в північному місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.
- У ніч проти понеділка, 12 серпня, Ліван запустив по Ізраїлю десятки снарядів.
Читайте також: Ізраїль прийняв пропозицію США щодо угоди з ХАМАС – Блінкен