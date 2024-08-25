ЦАХАЛ попередив, що Хезболла готує масштабний ракетний удар по Ізраїлю

Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі повідомив, що військові Ізраїлю виявили підготовку Хезболли до запуску ракет по ізраїльській території

Робота ППО Залізний купол в Ізраїлі (Фото: ЕРА)

У відповідь на плани Хезболли щодо запуску ракет, ізраїльські війська атакували цілі терористичного угрупування в Лівані. Армія оборони Ізраїлю написала, що Хезболла готується до великого удару по країні.

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"Винищувачі ВПС Ізраїлю завдають ударів по об'єктах терористичної організації "Хезболла", які становлять безпосередню загрозу громадянам держави Ізраїль", – йдеться у повідомленні.

Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі повідомив, що військові Ізраїлю виявили підготовку Хезболли до запуску ракет по ізраїльській території.

"Ми застерігаємо цивільне населення, яке перебуває в районах, де діє Хезболла, негайно виїхати з небезпечної зони заради власної безпеки", – сповістив він.

Увечері 27 липня 2024 року в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в північному місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.

У ніч проти понеділка, 12 серпня, Ліван запустив по Ізраїлю десятки снарядів.

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