ЦАХАЛ предупредил, что Хезболла готовит масштабный ракетный удар по Израилю

Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что военные Израиля обнаружили подготовку Хезболлы к запуску ракет по израильской территории

Работа ПВО Железный купол в Израиле (Фото: ЭРА)

В ответ на планы Хезболлы по запуску ракет израильские войска атаковали цели террористической группировки в Ливане. Армия обороны Израиля написала Хезболла готовится к большому удару по стране.

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"Истребители ВВС Израиля наносят удары по объектам террористической организации Хезболла, которые представляют непосредственную угрозу гражданам государства Израиль", – говорится в сообщении.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что военные Израиля обнаружили подготовку Хезболлы к запуску ракет по израильской территории.

"Мы предостерегаем гражданское население, которое находится в районах, где действует "Хезболла", немедленно выехать из опасной зоны ради собственной безопасности", – сообщил он.

Вечером 27 июля 2024 года в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.

В ночь на понедельник, 12 августа, Ливан запустил по Израилю десятки снарядов.

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