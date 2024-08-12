Ливан выпустил по Израилю около 30 снарядов

Сообщений о пострадавших не поступало

Атака на Израиль (Иллюстративное фото: Atef Safadi/EPA)

В ночь на понедельник, 12 августа, Ливан выпустил по Израилю десятки снарядов. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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По информации военных страны, около 02:00 на севере Израиля раздавались сирены воздушной тревоги. ЦАХАЛ обнаружил около 30 летевших из Ливана снарядов в направлении района Кабри, некоторые из них упали на открытой местности.

По данным Армии обороны Израиля, сообщений о пострадавших не поступало.

"ЦАХАЛ наносит удары по источникам огня", – отметили военные.

Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.

30 июля израильские военные заявили, что нанесли удар по столице Ливана – городу Бейрут. Целью атаки был высокопоставленный чиновник Хезболлы.

31 июля Израиль подтвердил, что в результате удара погиб военный командир Хезболлы Фуад Шакра, также известный как Хадж Мохсин.

4 августа ливанская группировка Хезболла выпустила по Израилю десятки снарядов.

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