США направили на Ближний Восток авианосец и подлодку

Остин и Галант обсудили операции Израиля в Секторе Газа и усилия по заключению соглашения о прекращении огня

Ллойд Остин (Фото: Will Oliver/EPA)

Глава Пентагона Ллойд Остин дал распоряжение направить на Ближний Восток атомную подлодку USS Georgia, а также ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln. Об этом сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер.

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По его словам, 11 августа Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Во время беседы глава Пентагона подтвердил приверженность Соединенных Штатов всем возможным шагам по защите Израиля, а также отметил усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности в регионе.

Подкрепляя это обязательство, Остин отдал приказ авианосной ударной группе USS Abraham Lincoln, оснащенной истребителями F-35C, ускорить свой транзит в зону ответственности Центрального командования, добавив к возможностям, которые уже предоставляет авианосная ударная группа USS Theodore Roosevelt.

Кроме того, он приказал отправить подлодку с управляемыми ракетами USS Georgia в район Центрального командования.

Также Остин и Галант обсудили операции Израиля в Секторе Газа и усилия по заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Кроме того, темой телефонного разговора между руководителями оборонных ведомств двух стран стали усилия по сдерживанию агрессии со стороны Ирана, ливанской Хезболлы и других группировок по всему региону.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из ее лидеров Исмаил Хания был убит в Тегеране.

Иран пригрозил "строгим ответом" на убийство главаря ХАМАС и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

В тот же день Остин сказал, что война на Ближнем Востоке не неизбежна, при этом он пообещал защищать Израиль в случае нападения на него.

2 августа стало известно, что США готовятся отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль.

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