Остин прокомментировал напряженность на Ближнем Востоке и пообещал защищать Израиль

Ллойд Остин заявил, что США намерены сделать все возможное, чтобы напряженность на Ближнем Востоке не переросла в более масштабный конфликт

Ллойд Остин (Фото: Rolex Dela Pena/EPA)

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что война на Ближнем Востоке неизбежна, в то же время он пообещал защищать Израиль в случае нападения на него. Такое мнение министр обороны США высказал во время визита на Филиппины, его слова приводит агентство Reuters.

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"Я не считаю, что война неизбежна. Я утверждаю это. Я думаю, что всегда есть пространство и возможности для дипломатии", – сказал Остин.

Он подчеркнул, что США намерены сделать все возможное, чтобы напряженность на Ближнем Востоке не переросла в более масштабный конфликт во всем регионе.

Отвечая на вопрос, какую помощь окажут Соединенные Штаты, если на Ближнем Востоке разразится более широкий конфликт, глава Пентагона сказал, что Вашингтон продолжит помогать защищать Израиль, если на него нападут, но приоритетом будет деэскалация напряженности.

"Мы, конечно, поможем защищать Израиль. Вы видели, как мы делали это в апреле. Вы можете ожидать, что мы сделаем это снова", – заявил Остин, вспоминая атаку на Израиль со стороны Ирана.

Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.

29 июля Нетаньяху получил от правительства полномочия по планированию ответа на ракетный удар Хезболлы по Голанским высотам.

30 июля Израиль нанес удар по Ливану. В результате атаки погиб командир Хезболлы Фуад Шакра.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Исмаил Хания был убит в Тегеране.

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