Правительство Израиля уполномочило Нетаньяху ответить на ракетный удар Хезболлы

ЦАХАЛ сообщил, что обстрел – самое серьезное нападение на мирных жителей со времен атаки ХАМАС 7 октября 2023 года

Биньямин Нетаньяху (Фото: Samuel Corum/EPA)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил от правительства полномочия по планированию ответа на ракетный удар исламской группировки Хезболла по Голанским высотам, в результате которого погибли более 10 человек и еще десятки получили ранения. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

В сообщении говорится, что Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант должны принять решение "по способу и срокам реагирования на действия террористической организации Хезболла".

Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждаль-Шамс.

Спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил об 11 погибших в результате атаки. Среди жертв есть дети и подростки. Еще около 30 человек получили ранения. По его словам, ракетный обстрел является самым серьезным нападением на мирных жителей со времен атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

24 июня американский генерал заявил, что любое военное наступление Израиля на Ливан приведет к риску ответа Ирана в защиту группировки Хезболла там, что спровоцирует более широкую войну.

29 июня представительство Ирана в ООН заявило, что в случае атаки Израиля против Ливана начнется "война на уничтожение", страна рассматривает "полное привлечение всех фронтов сопротивления".

Читайте также: Белый дом заверил Израиль в поддержке на фоне удара Хезболлы по Голанам