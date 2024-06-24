Наступление Израиля на Ливан грозит ответом Ирана, США вряд ли смогут помочь – Пентагон

В Пентагоне утверждают, что труднее отбиваться от ракет меньшей дальности, которые Хезболла регулярно пускает через границу с Израилем

Сектор Газа. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Любое военное наступление Израиля на Ливан приведет к риску ответа Ирана на защиту группировки Хезболла там, что спровоцирует более широкую войну, которая может разместить американские силы в регионе в опасности. США вряд ли смогут помочь Израилю защититься от более широкой войны. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США К. К. Браун, пишет АР.

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Топ-генерал утверждает – Иран "будет более склонен поддерживать Хезболлу" и отметил, что Тегеран поддерживает боевиков ХАМАС в Газе, но окажет большую поддержку Хезболле, "особенно если они почувствуют, что Хезболла подвергнется серьезной угрозе".

Браун отметил, что США вряд ли смогут помочь Израилю защититься от более широкой войны Хезболлы, так же как они помогли Израилю отбить иранские ракеты и беспилотники в апреле. По его словам, труднее отбиваться от ракет меньшей дальности, которые Хезболла регулярно пускает через границу с Израилем.

Браун сказал, что США продолжают переговоры с израильскими лидерами и предостерегают от расширения конфликта. Он отметил, что ключевой месседж заключается в том, чтобы "подумать о втором порядке эффекта любой операции в Ливане, и как это может произойти, и как это повлияет не только на регион, но и на наши силы в регионах".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боев против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу, но война не прекратится, пока эта "исламистская группировка больше не будет контролировать палестинский анклав".

7 октября 2023 года ХАМАС атаковал Израиль – боевики пересекли границу со страной одновременно с мощным ракетным обстрелом из сектора Газа.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа, а затем приступил к масштабной военной операции против ХАМАС.

20 мая 2024 года МУС запросил ордера на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля и трех лидеров ХАМАС. Глава израильского МИД назвал ордера на арест чиновников страны "историческим позором, который запомнится навсегда". Президент США Байден назвал "возмутительным" такое ходатайство.

3 июня Нетаньяху заявил, что допускает приостановку войны с ХАМАС на 42 дня для возвращения заложников, но о полном завершении боевых действий пока речь не идет.

17 июня Нетаньяху распустил военный кабинет из шести чиновников, который был создан 11 октября 2023 года для управления военными операциями, направленными против группировок ХАМАС и Хезболла.

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