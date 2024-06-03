Нетаньяху: Израиль может приостановить войну с ХАМАС на 42 дня для возвращения заложников

Премьер-министр Израиля Нетаньяху подчеркнул, что война не закончится, если страна не выполнит все свои цели

Беньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху допускает приостановку войны с боевиками ХАМАС на 42 дня для возвращения заложников, однако о полном завершении боевых действий пока речь не идет. Его слова цитирует i24.

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Нетаньяху подчеркнул, что Израиль готов обсуждать условия окончания войны с ХАМАС, однако, по его словам, война не закончится, если страна не выполнит все свои цели.

"Мы можем приостановить войну на 42 дня для возвращения заложников. Мы не можем остановить войну. Иранцы и все наши враги наблюдают за нами, они хотят увидеть, сдадимся ли мы", – акцентировал премьер страны.

Нетаньяху напомнил, что Израиль хочет ликвидировать ХАМАС и освободить всех заложников.

Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.

8 мая США приостановили поставки авиабомб Израиля после того, как израильская армия начала наступление на палестинский город Рафах на юге сектора Газа.

Рафах — последний город на юге сектора Газа, который пока Израиль не взял под свой контроль. Власти Израиля несколько месяцев настаивали на проведении военной операции в Рафахе. Она считает, что это необходимо для полного уничтожения руководства ХАМАС. Но США неоднократно выражали недовольство планами провести эту операцию из-за большого количества гражданского населения в городе.

20 мая 2024 года главный прокурор МКС пригласил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США назвал "возмутительным" такое ходатайство.

Байден также выступил с заявлением, что Израиль не совершает геноцид в секторе Газа, как об этом утверждает Хан.

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